Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 15.30 di oggi prenderà il via l'avventura di Fabio Grosso come nuovo allenatore del Brescia, la sua prima in Serie A: il tecnico ex Verona verrà presentato domani come allenatore delle Rondinelle e oggi dirigerà il suo primo allenamento, alle 15.30. E ci sarà spazio anche per stampa e tifosi: dieci minuti della seduta verranno infatti svolti a porte aperte.