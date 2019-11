TMW - Brescia, Grosso è già a rischio: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Grosso in bilico. Il presidente del Brescia Massimo Cellino non ha gradito gli ultimi risultati della squadra, la situazione ambientale inoltre non aiuta. Così l’allenatore delle Rondinelle è già a rischio esonero. La sensazione è che Cellino gli concederà anche la prossima partita contro la SPAL, ma tanto potrebbe dipendere dalle riflessioni di queste ore. Il Brescia cerca la svolta. Grosso traballa. E sullo sfondo non troppo a sorpresa ci potrebbe essere il ritorno di Corini....