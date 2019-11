TMW - Brescia, Grosso: "Penalizzati fortemente dalle ingenuità"

Fonte: dal nostro inviato Patrick Iannarelli

Dalla zona mista del 'Rigamonti' arrivano alcune altre dichiarazioni di Fabio Grosso, tecnico del Brescia, dopo la sconfitta per 3-0 subita dall'Atalanta questo pomeriggio: "Sono convinto che all'interno del gruppo ci sia la consapevolezza di poter raggiungere l'obiettivo fra grandi sofferenze. Ce la possiamo fare con il carattere che si è intravisto nelle ultime due partite. Abbiamo sofferto tantissimo l'Atalanta nel primo tempo e nel secondo ci siamo svegliati e abbiamo provato a rimetterla in piedi. Abbiamo pagato le ingenuità che in un campionato difficile come questo sono decisive. Ci stanno penalizzando tanto. Serve la scintilla, la spensieratezza".