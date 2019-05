Fonte: Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

Una città in festa. Con la vittoria sull'Ascoli, il Brescia conquista la promozione in Serie A, che ritroverà l'anno prossimo dopo nove stagioni di assenza. Nella città lombarda, ovviamente, sono iniziati i festeggiamenti per l'impresa dei ragazzi di Eugenio Corini.