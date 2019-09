Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brescia vicino al triplice colpo in entrata in queste ultimissime ore di calciomercato. Il presidente Cellino sta definendo l'acquisto di Alessandro Matri con contratto di un anno più opzione per quello successivo. In contemporanea arriva l'ok del Genoa anche per la firma di Romulo. Infine si avvicina anche Enrico Brignola, seconda punta del Sassuolo che potrebbe sbloccarsi a poche ore dal gong.