Inserimento del Brescia per il centrocampista di proprietà del Cagliari Alessandro Deiola. Ieri il club sardo aveva trovato l'intesa con la Cremonese per il prestito ma il giocatore non è del tutto convinto di scendere in Serie B. Per questo ci sta provando il club di Cellino: contatti in corso per provare a chiudere.