tmw Brescia, lunedì si riparte dalla Fiorentina: difesa a pezzi, per la salvezza serve un miracolo

Il caso Balotelli, le polemiche e la voglia di non giocare. Senza dimenticare la salvezza, obiettivo stagionale lontano dall'essere raggiunto. Il Brescia torna in campo e lo farà lunedì contro la Fiorentina: sarà una sfida complicata che verrà affrontata con il morale a terra - soprattutto dopo il ko prima dello stop con il Sassuolo - e con una difesa praticamente a pezzi. Non solo, bisognerà capire se Sandro Tonali riuscirà a recuperare dopo il problema muscolare nel test match contro l'Udinese. Tra infortuni e stop vari la salvezza diventa un'impresa quasi impossibile.

Le assenze - Non ci saranno Chancellor e Cistana, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni. Bisognerà valutare anche le condizioni di Torregrossa, ma soprattutto quelle di Sandro Tonali. Il centrocampista deve ancora smaltire i fastidi muscolari che lo tormentano ormai da diverse settimane. L'assenza che farà più rumore sarà quella di Mario Balotelli, ormai fuori dal progetto: manca soltanto l'ufficialità al 30 giugno, ma ormai il numero 45 non è più un calciatore delle Rondinelle. Capitolo squalificati: su questo aspetto Diego Lopez può tirare un sospiro di sollievo, al momento non c'è nessun giocatore in diffida.

Gli impegni di giugno - Soltanto due impegni nel mese di giugno per le Rondinelle: prima la ripresa in trasferta, a Firenze con la Fiorentina. Poi ci sarà una sfida importantissima col Genoa, al Rigamonti: vincere entrambe le sfide diventa praticamente un obbligo.

La probabile formazione anti-Fiorentina - Prima bisognerà fare la conta, i dubbi sono tanti. Joronen, Sabelli e Mateju sono sicuri del posto, il tutto dipenderà da come verranno schierati. Con Gastaldello centrale il numero 3 si sposterà sulla corsia mancina, altrimenti giocherà da centrale con Martella sulla sinistra. Possibile l'utilizzo di Papetti dal primo minuto. A centrocampo Tonali è in dubbio, ma se sta bene gioca insieme a Bisoli e Dessena. Probabile la trequarti con due uomini vista l'assenza di elementi in attacco, con Romulo e Bjarnason a supporto di Donnarumma. Rispetto al match col Sassuolo non ci sarà Balotelli per ovvie ragioni, mentre Torregrossa e Tonali sono in dubbio soltanto per questioni fisiche. L'unico "bocciato" potrebbe essere Zmrhal, che non è mai riuscito ad esprimersi nel 4-3-1-2.