tmw Brescia, niente allenamenti di gruppo nei prossimi giorni. Prima i tamponi, poi la decisione

La serie A si prepara a ripartire, ma per il momento il Brescia rimane in stand by. Le Rondinelle stanno effettuando gli allenamenti individuali e facoltativi al centro sportivo di Torbole, ma la società ancora non ha deciso una data certa per la ripresa delle attività in gruppo. La squadra dovrà effettuare i due tamponi - ricordiamo che entrambi dovranno essere negativi ed eseguiti a breve distanza - prima di poter comunicare ulteriori novità a riguardo.

La società dovrà anche attendere i giocatori in quarantena rientrati dall'estero, compreso mister Lopez. Per il momento non ci sono aggiornamenti sugli allenamenti di squadra, ma anche in caso di test immediati (attualmente sono stati effettuati solo gli esami sierologici) non sarà possibile ripartire nei prossimi giorni. Ad oggi non sono state comunicate date ufficiali: prima di lunedì il Brescia non ha i tempi tecnici a disposizione per la ripresa delle attività di gruppo.