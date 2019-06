TMW - Brescia, non solo Ayé: può arrivare anche Pereira-Lage dal Clermont

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia cerca rinforzi per la Serie A e ha due obiettivi forti all'estero. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarebbe avviata la trattativa con il Clermont, club reduce dalla stagione in Ligue 2, per Mathias Pereira-Lage, trequartista, esterno sinistro e mediano classe '96. Nato e cresciuto nella società transalpina, nazionale Under 21 portoghese, in stagione ha fatto 7 reti in 37 gare giocate nella seconda serie francese, 9 su 40 in totale con tanto di 3 assist. Il secondo nome è, come già rimbalzato negli scorsi giorni su queste colonne, Florian Ayé, anche lui del Clermont.