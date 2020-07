tmw Brescia, nulla di grave per Tonali: il centrocampista stringe i denti per Bergamo

Sandro Tonali stringerà i denti per la sfida di Bergamo. Il centrocampista del Brescia ha abbandonato il campo nella sfida con la Roma qualche secondo prima del fischio finale, per via di un problema fisico: al momento per il numero 4 non ci sono conseguenze, il giocatore cercherà di recuperare in vista del match contro l'Atalanta. Nel frattempo la squadra è scesa in campo questa mattina per poter effettuare una seduta di scarico.