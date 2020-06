tmw Brescia, nuova assenza di Mario Balotelli. Prosegue il braccio di ferro con la società

vedi letture

Mario Balotelli? Assente. Prosegue il braccio di ferro tra il Brescia e l'attaccante, con il numero 45 che non ha effettuato l'ennesimo allenamento. Il giocatore bresciano non si è presentato al campo questa mattina alle ore 9.00, saltando l'attività individuale programmata. Ieri SuperMario ha svolto dei test fisici, mentre questa mattina non si è presentato al campo di Torbole. La società vorrebbe risolvere il contratto anticipatamente, mentre Balo chiede il reintegro in rosa: ufficialmente il club ha smentito una sua esclusione dal gruppo, ma ormai le parti sono ai ferri corti. Il caso, dunque, può finire in tribunale. Nel frattempo il giocatore ha una seduta programmata alle ore 19.00, chissà se si presenterà sul campo di allenamento.