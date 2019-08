© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brescia al lavoro sul mercato. Le Rondinelle cercano un rinforzo di spessore a centrocampo. L’ultima idea è Fredy Guarin, svincolato dopo l’esperienza in Cina e pronto per una nuova avventura. Il Brescia studia la situazione, Guarin è la nuova pazza idea per il centrocampo. E nei prossimi giorni la nuova suggestione di mercato del Brescia potrebbe diventare qualcosa di più...