© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brescia alla ricerca di innesti per il centrocampo dal mercato in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione le attenzioni del club del presidente Massimo Cellino si sarebbero rivolte negli ultimi giorni su Davide Frattesi, classe 1999 di proprietà del Sassuolo. Il giocatore, fra i cardini della Nazionale Under21 di Nicolato, è attualmente in prestito in Serie B all'Empoli, club che al momento non sembra intenzionato a lasciar partire il giocatore a gennaio vista anche la situazione di classifica non propriamente idilliaca.