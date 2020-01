TMW - Brescia, per Morosini c'è anche la pista estera: spunta il Brighton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo l'Ascoli . Per Leonardo Morosini, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, si potrebbero aprire anche piste estere, dopo un sondaggio del Brighton che ambirebbe al classe '95 del Brescia.

A ogni modo, per il suo trasferimento, tiene banco la modalità dello stesso: la formazione lombarda vorrebbe solo cederlo in prestito fino a giugno, mentre soprattutto l'Ascoli punterebbe al passaggio a titolo definitivo.