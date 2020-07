tmw Brescia, Perinetti in sede: incontro per definire l'accordo con le Rondinelle

vedi letture

Incontro nella sede del Brescia per definire l'accordo con Giorgio Perinetti. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della nuova esperienza che sta per iniziare per il dirigente ex Palermo, che andrà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. L'annuncio è atteso nelle prossime ore, con l'accordo che dovrebbe essere siglato in tempi brevi.