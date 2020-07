tmw Brescia-Perinetti, le prime foto in biancoblu

vedi letture

Una nuova avventura per Giorgio Perinetti. Ve l’abbiamo raccontato sabato, ora è ufficiale: l’esperto dirigente è il nuovo direttore sportivo delle Rondinelle. Il primo colpo di Massimo Cellino per la prossima stagione è in dirigenza, per risalire. E domani sarà il giorno della conferenza stampa di presentazione. Nelle foto i due momenti salienti. Il Brescia si affida all’esperienza di Perinetti...