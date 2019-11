TMW - Brescia, primo allenamento per Grosso. Domani la presentazione

Fonte: dal nostro inviato al Centro Sportivo di Torbole, Brescia

Primo allenamento per Fabio Grosso, nuovo tecnico del Brescia. L'ex allenatore del Verona, svincolatosi dal club scaligero nella giornata di oggi , ha diretto la prima sessione nel Centro Sportivo di Torbole. Prima di scendere in campo, il presidente Massimo Cellino si è presentato negli spogliatoi per dare il benvenuto al nuovo tecnico e per parlare alla squadra.

SUBITO IN CAMPO - Alle ore 15.30 la squadra è scesa in campo agli ordini del tecnico, dopo un riscaldamento in palestra c'è stata una partitella in famiglia 11 contro 11, dove Grosso ha cercato subito di dare alla squadra le prime indicazioni. Nel finale partita a ranghi ridotti, otto contro otto, con alcuni cambi nella parte finale. Tonali e Cistana hanno abbandonato il campo d'allenamento prima dei compagni, ma non sembrano esserci stati problemi fisici per i due.

IL PROGRAMMA - Domani Fabio Grosso verrà presentato all'interno della sala stampa del Mario Rigamonti alle ore 11.00. Alle ore 15.30 altro allenamento in vista del match di sabato contro il Torino, calcio di inizio alle ore 15.00. Saranno giorni importantissimi per il nuovo tecnico delle Rondinelle, partire bene con il piede giusto potrebbe cancellare, almeno momentaneamente, il periodo negativo del club biancoblù.