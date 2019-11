TMW - Brescia, seduta mattutina in vista dell'Atalanta. Balotelli in gruppo

Fonte: dall'inviato a Torbole, Brescia

© foto di Lorenzo Di Benedetto

La sconfitta di Roma non sembra aver scalfito la fiducia di mister Grosso. Il Brescia è tornato ad allenarsi questa mattina alle ore 12.00 al centro sportivo di Torbole, inizialmente la sessione era prevista alle ore 11.00. La squadra è scesa in campo per il riscaldamento, dopo la parte fisica spazio alla solita partita per studiare al meglio schemi e situazioni di gioco in vista del match contro l'Atalanta di sabato (calcio di inizio alle ore 15.00).

BALOTELLI IN GRUPPO - Osservato speciale Mario Balotelli che, dopo aver momentaneamente abbandonato il centro, è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Classica partitella con la squadra divisa in due gruppi, al termine della sessione alcuni giocatori, tra cui Balotelli, sono rimasti a provare i tiri dalla distanza. Chi ha giocato ieri ha invece svolto un lavoro differenziato. Nessuna contestazione all'esterno da parte dei tifosi: ieri sera uno dei gruppi organizzati della tifoseria bresciana ha scritto una lettera aperta al presidente Cellino per poter riportare al Rigamonti Eugenio Corini.