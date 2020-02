Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

È durata meno del previsto la seduta di allenamento quest'oggi in casa Brescia, per lo più concentrata sulla fase atletica: poi per i giocatori è stato preferita una seduta in palestra, ufficialmente per il troppo vento che soffia su Torbole. Si registra comunque un'atmosfera piuttosto elettrica, anche in merito alle voci di poca stabilità sulla panchina di Eugenio Corini. Oggi presenti al centro d'allenamento il ds Cordone, il team manager Piovani e ovviamente il tecnico, con tutto il suo staff. Il patron Massimo Cellino, rientrato in queste ore in Italia, è invece a presidio della sede del club.