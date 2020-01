© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simon Skrabb si allontana dal Brescia? Il giocatore finlandese ha svolto le visite mediche, ma ancora non si è allenato con il gruppo. C'è ancora qualche problema sul nullaosta, ma la società ha voluto rendere pubblica la propria posizione sulla vicenda. La trattativa si è raffreddata negli ultimi giorni, ma ancora non si è chiusa definitivamente. Nei prossimi giorni capiremo se arriverà il via libera oppure continueranno ad esserci problemi riguardanti le commissioni, che al momento bloccano la prima trattativa del mercato invernale.