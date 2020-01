Fonte: dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

Simon Skrabb è stato il primo acquisto del 2020 del Brescia ma il giocatore non può ancora allenarsi con il resto dei compagni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non è infatti ancora arrivato il nulla osta e per questo motivo il giocatore è ancora ai box, in attesa anche dell'ufficialità del suo passaggio alle Rondinelle.