tmw Brescia, solo test per Balotelli. Forse allenamento da solo nel pomeriggio

Il Brescia si è allenato questa mattina a Torbole Casaglia, ma non c'era Mario Balotelli. L'attaccante ha svolto solamente dei test in questa mattinata, senza scendere in campo con la squadra. Dopo il mancato ingresso di ieri al centro sportivo - perché il certificato medico scadeva oggi - un'altra circostanza che certifica come il rapporto sia al minimo.

ALLENAMENTO NEL POMERIGGIO - La squadra non ha altri appuntamenti per la giornata di oggi, mentre Balotelli potrebbe svolgere una seduta da solo, questa sera, intorno alle 19. SuperMario non si allena in gruppo oramai da settimane.