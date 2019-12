TMW - Brescia, subito una sciarpa per Corini: l'accoglienza dei tifosi

Fonte: Luca Chiarini

Brescia-Corini, un matrimonio destinato a proseguire. Dopo la brevissima parentesi di Grosso, il tecnico torna in sella alle Rondinelle e riabbraccia la sua gente. Non solo metaforicamente: dopo la conferenza stampa, una dozzina di tifosi hanno voluto stringersi al loro allenatore, manifestandogli il loro affetto, tra abbracci e selfie. Negli occhi di Eugenio la determinazione di chi sa di essersi ripreso ciò che gli spettava. Ma, in una serata che sa di rivincita, c'è anche spazio per un gesto di grande tenerezza: la carezza ad una bambina, che gli aveva porto una sciarpa biancoblu.