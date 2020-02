© foto di Daniele Buffa/Image Sport

tmw Brescia, Tonali in dubbio per la Juve. Due opzioni per sostituirlo

Sandro Tonali potrebbe saltare la gara di domenica contro la Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista classe 2000 ieri si è infatti allenato a parte e la sua presenza all'Allianz Stadium è in dubbio. Se non dovesse farcela le opzioni per sostituirlo sono due. La prima è l'inserimento di Viviani in cabina di regia, la seconda prevede invece l'arretramento di Dessena, con Bisoli e Bjarnason ai suoi lati.