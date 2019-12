Fonte: Da Milano, Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente a Milano per il Gran Galà del Calcio, Sandro Tonali ha parlato del momento del Brescia, molto diverso dall'ultima stagione in cui le Rondinelle hanno vinto il campionato di Serie B: "Dobbiamo continuare come abbiamo fatto lo scorso anno, non è iniziato bene ma speriamo di migliorare".

Cosa è mancato finora?

"Sicuramente la lucidità, in tanti siamo al primo anno di Serie A".

Adesso un nuovo cambio di allenatore.

"Siamo fiduciosi, siamo in grado di gestire queste situazioni".

Che effetto fa non essere più il miglior giovane della B, ma uno dei migliori della A?

"È bello, è sempre bello ricevere un premio. Ed è bello sapere di andare avanti. È diverso essere il miglior giovane di B, ma anche esserlo in A".

Sei uno dei simboli della giovane Italia di Mancini.

"Siamo tutti quanti giovani, in molti siamo nuovi in Nazionale e cerchiamo di fare il massimo".