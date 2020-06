tmw Brescia, Tonali torna a disposizione di mister Lopez. Differenziato per Torregrossa

Non solo il caso Mario Balotelli. Il Brescia si sta allenando questi giorni sul campo di Torbole, con la squadra che sta cercando di preparare la ripresa. Torna in gruppo Sandro Tonali, il centrocampista non si era allenato a pieno regime per via di alcuni problemi fisici. Ancora differenziato per Torregrossa, che però dovrebbe tornare a disposizione nei prossimi giorni.