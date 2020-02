TMW - Brescia, Torregrossa: "Salvezza possibile, abbiamo ancora chance"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, ha analizzato in zona mista la sconfitta di oggi contro il Bologna. Questo quanto raccolto da TMW: "Abbiamo fatto la solita prestazione delle ultime partite. Siamo riusciti a tenere contro un ottimo Bologna, poi gli episodi sono stati sfavorevoli e abbiamo perso".

Credete ancora nella salvezza?

"Assolutamente sì. Mancano 16 partite e noi lotteremo fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Abbiamo ancora molte possibilità di salvarci, serve tirare fuori un po' più di malizia e di esperienza per ottenere qualche in punto in più rispetto a quelli che meriteremmo".

In cosa deve migliorare questo Brescia?

"Siamo vivi e lottiamo, non si può sempre giocare bene. Dobbiamo essere più determinati e già in settimana lavoreremo insieme al mister per uscire da questa situazione. Serve crescere dal punto di vista della malizia".

Come ha visto il Bologna?

"Il Bologna è una squadra molto forte, non è peggiore rispetto alle altre che abbiamo affrontato in campionato. Noi però non siamo riusciti a fare il nostro gioco".