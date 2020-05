tmw Brescia, tutto in sospeso: nessuna decisione sulla data dell'eventuale ripresa

vedi letture

Nessuna decisione ufficiale sulla ripresa degli allenamenti. Dopo la circolare diramata dal Viminale - la quale prevede la ripresa degli allenamenti individuali per gli sport di squadra -, le Rondinelle hanno preso tempo e non hanno ancora deciso quando riprendere le attività. Per il momento rimane tutto in sospeso, anche in attesa del protocollo medico che tutte le squadre dovranno rispettare per poter tornare nuovamente in campo.