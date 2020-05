tmw Brescia, un'ora di visite mediche per Balotelli. Nessun test o tampone anti-Covid

Sono durate circa un’ora le visite mediche di Mario Balotelli con il Brescia in vista della ripresa degli allenamenti del club. Per l’attaccante ex Milan e Inter, però, nessun test sierologico o tampone anti Covid-19, così come per tutti gli altri tesserati delle Rondinelle.