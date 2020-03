tmw Brocchi: "Siamo a +16, pensiamo alla ripresa. Ma i notiziari ti riportano alla realtà"

vedi letture

Il prosieguo della stagione del calcio italiano? "Ci interessa direttamente. Non sono ipocrita". Christian Brocchi, manager del Monza, non fa giri di parole e lo dice con profonda sincerità all'interno dell'intervista con Tuttomercatoweb.com. "Ci interessa perché siamo a +16, è normale che la paura di non poter concludere la stagione incida nella nostra testa. Ognuno di noi ci pensa, è chiaro. Poi quando vedi i notiziari, la gente che soffre, fai fatica a metter questo davanti. Riequilibri le priorità e il senso della vita. L'unica cosa che puoi dire è sperare di uscirne presto per poi pensare al resto".