TMW - Buffon: "Ritorno alla Juventus? Ho sentito il richiamo di casa"

Nel corso del suo intervento durante il Festival dello Sport, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha parlato anche del suo ritorno in bianconero: "Ha anche a che fare con quello che è il riassetto familiare, dopo un anno strepitoso a Parigi. Una esperienza rispetto alla quale sentivo una necessità, andare via dalla zona di comfort non era scontato che andasse bene, mi ha reso invece una persona più completa. Ringrazio per questo il PSG per avermela concessa e perché, probabilmente, senza di loro avrei smesso di giocare. Quando ne parlai con il presidente Agnelli, mi rispose che in effetti poteva essere una parentesi positiva. A un certo punto però, ripensando alla mia famiglia, sentii il richiamo di casa. Non bastavano due weekend al mese, capivo che la stavo penalizzando. Perciò decisi di tornare a Torino, ma anche per altre motivazioni. Come l’orgoglio di essere stato voluto dal Paris e la chiamata a 41 anni della Juve per tornare in bianconero. Poi c’è pure il cerchio, il cerchio che si chiude perfettamente con i compagni di una vita, seppure con un ruolo meno importante rispetto a prima. Sono comunque soddisfatto, perché vedere i miei compagni correre da me, osservarmi quando sono tra i pali nonostante la mia età, mi dà la forza di continuare ancora a giocare".