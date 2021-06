tmw Buffon torna a Parma: per lui biennale a 1,2 milioni più ricco premio promozione

vedi letture

Gianluigi Buffon torna a Parma per riportare la squadra crociata in Serie A: lo testimonia anche l'investimento fatto dal patron Krause per rivestire di gialloblù uno dei simboli del calcio italiano degli ultimi trent'anni. Secondo quanto da noi raccolto, l'estremo difensore firmerà un contratto biennale da 1.2 milioni annui netti all'anno, che saliranno ulteriormente in caso di promozione, l'obiettivo dichiarato della società ducale. Nell'accordo è previsto infatti un ricco premio, da circa 500mila euro, in cado di immediata risalita in Serie A.