© foto di Danilo Vigo

Nicolas Burdisso, ex difensore tra le altre di Inter e Roma, ha parlato di Lionel Messi e del rapporto che ha con i suoi compagni di Nazionale."No, non è ingombrante. Lui si è vestito da salvatore della patria in tante situazioni. Purtroppo l'Argentina non è il Barcellona, non sono giocatori né peggiori né migliori. Diversi. Tutto qui, ci sono state molte situazioni nelle quali ha portato la squadra in alto, non gli si può chiedere di più. Frizioni con Dybala e Higuain? Messi non ha la polemica incorporata, vuole giocare solo a calcio. Non lo scopro io, fa sempre bene perché è umile, serio, anche se è il capitano della Nazionale".