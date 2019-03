TMW - Buso: "Giampaolo merita una big. Pioli ha fatto buon lavoro"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Renato Buso, allenatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante l'evento Vite di Calcio. Tanti i temi toccati, dalla giovane Nazionale di Mancini alla Fiorentina fino al futuro di Giampaolo: "Gli infortuni di Chiesa e Florenzi sono un peccato, sono due giocatori importanti. La Nazionale conta molto su di loro, è una squadra in costruzione che cerca di trovare la sua identità. Mancini è stato molto bravo, ha convocato in passato anche giocatori non titolari nei club. La rifondazione è basata sui giovani per avere soddisfazioni in futuro".

Sul futuro di Chiesa: "Ha la famiglia che gli sta vicino, sta facendo bene. Gli auguro di avere sempre quella cattiveria agonistica. Poi dovrà scegliere se restare a Firenze in una squadra competitiva o provare il grande salto, ripartendo da zero e cercando di conquistarsi il posto in mezzo a grandi giocatori".

Sulla Fiorentina e Pioli: "Si sapevano le difficoltà, quando hai una squadra giovane lasci sempre qualcosa. Bisogna rimanere uniti, ci sono obiettivi da raggiungere e ci vorrà compattezza. Non so chi possa sostituire Pioli, lui ha fatto un buon lavoro e ci sono ancora delle partite per chiudere al meglio questa stagione. Ci sono tanti allenatori bravi in giro. Senza Coppa Italia un fallimento? Questa Fiorentina è una squadra giovane, c'erano aspettative ma il campo è diverso. Le oscillazioni sono normali, molte volte i ragazzi non riescono a tirar fuori il meglio".

Sulla Lazio: "Ambisce alla Champions, è una bella squadra con ottimi valori, che ha ancora due obiettivi. Ora hanno ritrovato anche un'ottima condizione fisica. La squadra è stata plasmata bene da Inzaghi, gioca con lo stesso modulo da anni e può giocarsi gli obiettivi fino alla fine".

Sulla possibilità che Vialli diventi presidente della Samp: "I cambiamenti nel calcio sono all'ordine del giorno. Vialli è un simbolo, ma non credo ci sarà nessuna cessione".

Su Giampaolo e Quagliarella: "Giampaolo penso che meriti una chance in una squadra importante, è pronto ed è migliorato sotto alcuni aspetti. Riesce a dare identità e gioco alla squadra, è cresciuto molto.Quagliarella ci mette passione, è sempre protagonista dentro la partita. Ci mette intensità, negli allenamenti è sempre il primo a trascinare gruppo".