TMW - Buso: "Napoli carente a metà campo E Insigne non può fare l'ala"

Renato Buso ha giocato nel Napoli dal 1993 al 1996. E nel corso dell'intervista a TMW l'ex attaccante si è soffermato anche sui partenopei: "Ho visto una squadra che fa fatica a giocare 4-2-4 o 4-2-3-1 ma far fare l'ala a Insigne è riduttivo, non è un caso che sia fuori perchè non ha nessuna voglia di adattarsi a quel ruolo. Ci si aspettava di più dal campionato del Napoli ma credo abbia carenze in mezzo al campo, come copertura e filtro alla difesa. In fase difensiva ho visto difficoltà. In fase offensiva ci sono stati problemi realizzativi non di occasioni ma può capitare. Però ci sono state troppi gol presi. A volte se la squadra ha una buona copertura serve cambiare e poi cercare di riportare al suo ruolo Insigne. Può esserci uno scontro tecnico con l'allenatore ma poi serve fare il bene del Napoli e reimmetterlo dentro nel suo ruolo"

