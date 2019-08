TMW - Caceres, pronto un biennale al Monaco. Ma il Parma non molla

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ore caldissime per il futuro di Martin Caceres. Secondo quanto raccolto da TMW, l'esperto difensore uruguaiano potrebbe firmare un biennale coi monegaschi nei prossimi giorni. In Italia, oltre alla Fiorentina, c'è sempre il Parma, che non è però in grado di garantire all'ex Juventus gli 1,5 milioni netti a stagione offerti dal club del Principato.