tmw Cagliari, accordo con lo Sharjah per la cessione di Farias. No del calciatore

Nuova estate da protagonista sul mercato per Diego Farias. L'attaccante brasiliano dopo la retrocessione del Lecce tornerà al Cagliari, club con cui ha altri due anni di contratto. E adesso è già alla ricerca di una nuova sistemazione.

Farias vuole continuare a giocare in Europa, in Serie A o nella Liga, ma c'è un retroscena legato al suo nome perché negli ultimi giorni il club di patron Giulini aveva raggiunto l'accordo con lo Sharjah, club degli Emirati Arabi, per la sua cessione a titolo definitivo. A Farias era stato proposto un contratto economicamente molto importante, ma il giocatore ha declinato l'offerta ritenendo prematura un'avventura in un campionato di seconda fascia.