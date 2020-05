tmw Cagliari, al via gli allenamenti di gruppo sotto il sole di Assemini

Dopo la settimana di allenamenti individuali o a piccoli gruppi, in casa Cagliari da oggi si è finalmente tornati alla normalità: tutto il gruppo (tranne gli infortunati e qualche giovane della Primavera) ha seguito le indicazioni di Walter Zenga e del suo staff. Sotto il sole di Asseminello (con una piacevole brezza a rendere meno pesante il caldo) e gli occhi del direttore sportivo Marcello Carli, durante la mattinata i calciatori hanno inizialmente svolto un’attivazione con esercizi di mobilità, passando poi a lavori di potenza metabolica per reparti. Diversi cooling break, complice il caldo, prima di proseguire la seduta con esercitazioni tattiche dedicate alla costruzione in fase offensiva, a seguire esercizi sul possesso palla e, per finire, partite a campi ridotti. Domani mattina il Cagliari tornerà in campo per il secondo allenamento settimanale.