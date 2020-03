tmw Cagliari, anche Guidolin e Landucci tra le idee di Giulini per il dopo-Maran

vedi letture

Altri due nomi per la panchina del Cagliari, che traballa fortissimamente dopo l'ennesimo ko raccolto in campionato: al posto di Rolando Maran potrebbe arrivare Francesco Guidolin, anche se i recenti contatti hanno mostrato qualche difficoltà nel raggiungere un accordo dal punto di vista della durata, un problema che forse non ci sarebbe con Marco Landucci, storico vice di Allegri che avrebbe l'intenzione di testarsi anche come primo allenatore. Altre due possibilità per una sostituzione, quella di Maran, che potrebbe consumarsi in serata.