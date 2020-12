tmw Cagliari, anche Nandez e Pereiro negativi al Covid: attesa per Godin e Ounas

Buone notizie in casa Cagliari sul fronte Covid: dopo il ritorno in gruppo di Giovanni Simeone, anche Nahitan Nandez e Gaston Pereiro sono risultati finalmente negativi. I due uruguaiani stanno svolgendo le visite mediche di idoneità e torneranno a disposizione di Eusebio Di Francesco nei prossimi giorni, ma al momento è difficile ipotizzare un loro recupero per la sfida di domenica contro l'Inter. Situazione di stand-by, invece, per Diego Godin e Ounas, curiosamente il primo e l'ultimo caso di positività a livello cronologico: i due risultano essere ancora positivi, quindi se ne riparlerà nei giorni a venire.