tmw Cagliari, ancora allenamenti individuali in attesa dell'ok al protocollo

vedi letture

Anche il Cagliari si adegua alla linea "prudente" sugli allenamenti individuali: in attesa del via libera ufficiale al protocollo sanitario, il gruppo rossoblù anche oggi si è allenato a scaglioni. Piccoli gruppetti, tanta palla e rispetto del regime ancora in vigore, aspettando l'ok definitivo da parte del Governo agli allenamenti collettivi e alle partitelle. Fino a che non arriverà la decisione in merito, Ceppitelli e compagni continueranno come questi primi tre giorni della settimana, salvo modificare il programma una volta che ci sarà la tanto agognata fumata bianca sul nuovo protocollo sanitario.