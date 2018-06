TMW - Cagliari, Aresti verso il ritorno dall'Olbia: può essere il secondo

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Ritorno al Cagliari in vista per Simone Aresti. Dopo l'ottima stagione a difesa della porta dell'Olbia, con cui ha un contratto fino al 2020, l'estremo difensore classe '86 potrebbe fare rientro alla base, nel cui settore giovanile è cresciuto. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il Cagliari pensa a lui come secondo portiere per la prossima stagione.