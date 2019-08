© foto di Federico De Luca

L'attaccante classe '91 Daniele Ragatzu e il centrocampista classe '99 Roberto Biancu potrebbero presto tornare all'Olbia. I due calciatori non sono nemmeno stati convocati dal mister del Cagliari Rolando Maran per le prossime due amichevoli perché in trattativa col club di Serie C in cui hanno già militato nella passata stagione.