© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Una stagione da titolare in Serie C con l'Olbia per Roberto Biancu portata a termine in maniera molto positiva e un futuro che dovrebbe comunque rimanere legato alla Sardegna. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista classe 2000 di proprietà del Cagliari il prossimo anno dovrebbe essere aggregato in pianta stabile nella rosa di Rolando Maran per la prossima stagione di Serie A.