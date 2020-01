TMW - Cagliari, Ceppitelli: "Giusto puntare all'Europa. Milan non è Ibra"

Fonte: Dall'inviato, Lorenzo Marucci

Il difensore e capitano del Cagliari, Luca Ceppitelli, ha parlato da Pitti Uomo, rassegna di moda in corso di svolgimento a Firenze: "Spero di rientrare prima possibile, entro l'inizio del girone di ritorno. Questo rientro è stato rimandato più volte, sembrava un infortunio abbastanza semplice invece a causa di molte ricadute si è rivelato molto più complesso".

Cosa l'ha colpita di questo Cagliari? "La determinazione nel lottare su ogni pallone. Abbiamo una squadra con qualità e l'abbiamo dimostrato, ma la compattezza del gruppo secondo me è quello che finora ha fatto la differenza".

Per come è maturata, ci sono state scorie dopo la sconfitta contro Lazio? "E' stata difficile da digerire, anche perché avevamo la partita in tasca fino alla fine. La forza di ogni gruppo comunque si vede in questi momenti. Era normale che potesse arrivare un momento più difficile, ma saremo capaci di reagire".

L'obiettivo Europa? "Ci siamo, siamo vicini, è giusto provare a conseguire l'obiettivo. Non siamo partiti con questo intento fin dall'inizio, ma è giusto mantenere il ritmo e continuare a fare quello che stiamo facendo, confermandolo anche nel girone di ritorno".

Il Milan di Ibra alla prossima? "Mi sarebbe piaciuto marcarlo, perché è un attaccante forte e ti dà tanti stimoli. A parte Ibra però il Milan è una squadra importante che vuole risollevarsi. Se vogliamo ambire a posti importanti in classifica bisogna saper combattere contro le squadre importanti, e il Milan è una di queste. Abbiamo giocatori infortunati come Cragno e Pavoletti, giocatori importantissimi, purtroppo si sono fatti male subito ma sono convinto che appena rientreranno saranno in grado di darci una mano".

Oggi sarebbe stato il compleanno di Astori. "Davide per noi è sempre presente. Poterlo ricordare fa sempre piacere. Sarà sempre con noi".

In passato è stato mai accostato alla Fiorentina? "Il mercato è fatto da tante dinamiche, a volte chiacchiere, a volte cose più vere. Personalmente non mi interessano, sono il capitano del Cagliari e sto bene qui".