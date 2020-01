Fonte: di Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Pjaca sembra aver sciolto gli ultimi dubbi. Dopo il placet della Juventus, sembra arrivato anche quello della seconda punta croata. Il giocatore, ex Fiorentina, è in arrivo in Sardegna in prestito con diritto di riscatto.