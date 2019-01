TMW - Cagliari, colpo bulgaro in attacco: in arrivo Despodov

Fonte: Alessio Alaimo

Il Cagliari pesca in Bulgaria per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club sardo starebbe infatti chiudendo per il talentuoso esterno d’attacco, che può agire anche da seconda punta, Kiril Despodov, classe ‘96, del CSKA Sofia. Il giocatore in questa stagione ha collezionato 22 presenze condite da 10 gol e 11 assist.