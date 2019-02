Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha parlato ai microfoni di TMW dopo la sconfitta subita oggi contro la Sampdoria: “Il rigore l’ha tirato veramente bene, ho provato a buttarmi da quella parte ma non sono riuscito ad arrivarci. C’è un po’ di rammarico per non essere riuscito a pararlo. Avevo visto più o meno i suoi rigori e avevo deciso di buttarmi da quella parte. Otto assenze? Non deve essere un alibi. Sappiamo che la forza di questa squadra è il gruppo. Quando hai otto giocatori fuori è un po’ più difficile, dobbiamo lottare su ogni pallone e penso che ci salveremo. La Sampdoria ha grandi qualità, abbiamo difeso bene, siamo stati ordinati e poi ci è stato il rigore che ci ha tagliato le gambe. I dubbi sul rigore? Il contatto mi sembra poca cosa per un rigore, è un contatto che in area avviene spesso. Qualche dubbio rimane. I fischi della curva della Samp? Non lo so, sono diventato loro ‘amico’ e mi fa piacere. Dobbiamo cercare di fare punti con chiunque, serve una vittoria per dare morale ai nostri tifosi e ci proveremo fino alla fine. Quagliarella? Non mi sono accorto che mi ha esultato in faccia, me lo hanno detto dopo”.