tmw Cagliari, Despodov verso il ritorno in patria: vicino il prestito al Ludogorets

vedi letture

L'attaccante bulgaro di proprietà del Cagliari Kiril Despodov è vicino alla cessione in prestito con diritto di riscatto al Ludogorets. Il giocatore dunque è molto vicino al ritorno in patria dopo che non ha convinto in Sardegna.