tmw Cagliari, Diego Farias in uscita: in pole c'è lo Spezia, lo vuole mister Italiano

C'è anche il nome di Diego Farias sulla lunga lista dei partenti di casa Cagliari. Dopo la stagione in prestito al Lecce, l'attaccante brasiliano è alla ricerca di una nuova sistemazione. Ha rifiutato una ricca offerta dallo Sharjah, ma non è l'unica proposta arrivata da destinazioni esotiche per l'attaccante classe '90 che vuole però rilanciarsi nel calcio che conta. E ripartire quindi dalla Serie A: al momento in pole per il suo acquisto c'è lo Spezia, non è stata ancora trovata la quadra ma il neo ds Mauro Meluso - che l'ha già avuto a Lecce - continua a lavorarci.

Farias è un'idea anche dell'Hellas e piace molto al Crotone, ma lo Spezia è avanti. Soprattutto perché ad attenderlo ci sarebbe Vincenzo Italiano, tecnico che lo conosce bene fin dai tempi del ChievoVerona.